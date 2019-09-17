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ASMEK'te 13 bin kursiyer eğitim görecek

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) 2019-2020 yeni dönem kurslarına 13 bini aşkın vatandaş kayıt yaptırdı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) 2019-2020 yeni dönem kurslarına 13 bini aşkın vatandaş kayıt yaptırdı.


Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ASMEK'lerin yeni dönem kayıtlarına halk yoğun katılım gösterdi. 14 Ekim'de başlayacak kurslarda bu yıl 194 branşta eğitim verilecek. ASMEK 2019-2020 birinci dönem kurs kayıtları için 9 -12 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden https://mek.antalya.bel.tr adresine 13 bin 217 vatandaş online kayıt yaptırdı. Online


kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananlar 13-17 Eylül 2019 tarihleri arasında da evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim ederek, kayıt sürecini tamamladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ASMEK'te 194 branşta 427 kurs gerçekleştirilecek. Meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında Antalya merkez ve ilçelerinde 32 kurs merkezinde vatandaşlara hizmet verilecek.

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