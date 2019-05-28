ASMEK'ten kadınlara bayram hediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) saç bakımı ve yapımı eğitimi alan kursiyerler Ramazan Bayramı öncesi kadınlara ücretsiz kesim, boya, fön ve keratin bakımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kepez ASMEK, Antalyalı kadınlara Ramazan Bayramı öncesi güzel bir sürpriz yaparak, ücretsiz saç kesimi ve bakımı yapıyor. Kadınlar saç bakım, saç kesim, düzleştirme, örgü modelleri ve saç boyama hizmetlerinden faydalanıyor.

Ücretsiz saç bakımı ve yapımı

Kepez ASMEK bünyesinde saç bakımı ve yapımı eğitimi alan kursiyerler, Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Antalyalı kadınlara ücretsiz; kesim, boya, fön ve keratin bakımı gerçekleştiriyor. ASMEK Kuaförlük ve Saç Bakım Kursu'nda eğitmenlik yapan Serpil Alper, kurslara yoğun bir talep olduğunu ifade ederek, “Kursiyerlerimize 7 aylık yoğun bir eğitim veriyoruz. Saçla ilgili ne varsa, teorik ve pratik olarak öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Şekillendirme, kesim ve boya gibi uygulamaları öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz çok meraklı ve çok da başarılılar” diye konuştu.

Kadınlar bu bayram daha güzel olacak

ASMEK'in bayram öncesi kadınlara bir hediye vermek istediğini ve Antalya kadınların bayrama güzel saçlarla girmelerini istediklerini belirten Serpil Alper, “Evdeki kadınlarımızdan saçlarını boyatmak, kestirmek isteyenler olursa burada onlara hizmet veriyoruz. Kadınlarımız zaten güzel ama ASMEK kursiyerlerimizin becerikli elleri de deyince buradan çok güzel ve çok mutlu ayrılıyorlar. Haftanın 3 günü saat 09.00 ile 16.00 arasında hizmet veriyoruz. Bu bayram kadınlarımız daha güzel olacak” diye konuştu.

Antalyalı kadınların ücretsiz olarak faydalanabileceği hizmet için kurs merkezinden randevu almaları gerekiyor.