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ASMO'dan buruk kutlama

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO)Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Çavdar, Muhasebe Haftası'nı ve odanın 29'uncu kuruluş yıl dönümünü meslektaşları ile beraber hüzünle karşıladıklarını ifade etti.


Muhasebecilerin iş yetiştirme kaygısı nedeniyle stres yaşadıklarını ifade eden Çavdar, “Geçen ay Eskişehir'de bir meslektaşımız, Bu hafta Mersin'de iki meslektaşımız, mesleğin stresine yenik düşerek kalp krizi ve benzeri nedenlerle hayatlarını kaybetti. Yine bu hafta Geçici Vergilerin son günü Eskişehir'de bir başka meslektaşımız işlerini yetiştirmek için hastaneye gitmeyerek, yani yaşamını hiçe sayarak beyin kanaması geçirmiş ve ne yazık ki o meslektaşımızda Perşembe günü hayatını yitirmiştir” dedi.


Çavdar, meslek camiası olarak meslektaşlarının vefatı ve rahatsızlanmasını derin üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti. Meslek mensupları olarak sorumluluklarının çok olduğuna işaret eden Başkan Çavdar, 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 Sayılı Meslek Yasasının artık güncelliğini yitirdiğini söyledi. Çavdar şöyle devam etti: “Sürekli değişen mevzuat nedeniyle asla dinlenme fırsatı bulunmayan meslek mensuplarının, hiçbir tatili, mücbir sebebi, yurt dışı temsil hakkı bulunmamaktadır. Bizler acilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda değişiklik yapılmasını talep ediyoruz. TÜRMOB ve odaların görüşünün alınarak hazırlanacak güncel Meslek Yasasının biran önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek yürürlüğe girmesini ve mesleğimizin daha iyi koşullara taşımasını istiyoruz”

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