ASSİM, 3. İş Fikri Yarışmasında başvuru süresi uzatıldı

Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon'un, 30 bin lira ödüllü 3. İş Fikri Yarışması'nda başvuru süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinin girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya'dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri - İş Fikri Yarışmasının 3'üncüsü için başvuru süresi uzatıldı.

Yarışmaya yenilikçi iş fikrine sahip girişimciler, girişimci adayları bireysel ya da ekip halinde başvuru yapabilecek. Ön elemeyi geçenler 3 günlük eğitim programına alınacak. Eğitimde, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, iş fikri ve iş modeli geliştirme konuları anlatılacak. Program sonrasında ön jüri, yarı finale kalacak iş fikirlerini belirleyecek. Yarı finalistler arasından, gerçekleştirilecek atölye çalışması sonrası finale katılmaya hak kazanacak 10 iş fikri seçilecek.

Finalde 10 girişimci ya da girişimci adayı, fikirlerini jüri karşısında anlatacak. En iyi 3 iş fikri final jürisinin oylarıyla belirlenecek. Yarışmasının birincisi 12 bin, ikinci 10 bin ve üçüncü 8 bin liralık para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca finale kalan 10 iş fikrinin sahiplerine, aylık 250 lira üyelik bedeli bulunan ASSİM İnovasyon Merkezi Ortak Çalışma Alanı 1 yıllığına ücretsiz tahsis edilecek. Her finalist, ASSİM'in ön kuluçka programından da yararlanabilecek.