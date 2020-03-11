ASSİM, ‘dünya kenti Antalya' için çalışıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Antalya'yı ‘dünyanın en yaşanabilir kentleri' arasına taşıyacak projeler için sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalara başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla kurulan ve 34 sivil toplum kuruluşunun içinde yer aldığı ‘proje ekibi' Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların programlarını da takip ederek, yerleşkede bulunan her sivil toplum kuruluşlarının en az bir projeyi hayata geçirmelerini sağlayacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesini de içinde barındıran yenilik, buluşuş ve girişim destekleme merkezi ASSİM'de devam eden ‘Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Programı' tamamlandı. ASSİM çatısı altında bulunan 132 sivil toplum kuruluşuna yönelik programda eğitimler yerel yönetimler ve katılım, kaynak geliştirme, gönüllülerle işbirliği, proje oluşturma ve yazma başlıklarında gerçekleştirildi.

Programın tamamlanmasının ardından Antalya'yı ‘dünyanın en yaşanabilir kentleri' arasına taşıyacak ASSİM projelerinin hazırlanması için 34 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla proje ekibi kuruldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kuruluş sürecini birebir takip ettiği proje ekibi, ASSİM'de düzenlenen ikinci bir programda proje oluşturma ve yazma teknikleri konusunda uygulamalı bir eğitimden daha geçti.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yerleşke Yönetici Aslı Aslan, ASSİM'in 132 sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yaptığını belirterek “Bu derneklerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan 34 tanesi, hem kendileriyle yaptığımız eğitim ve anket çalışmalarımız sonucunda bir proje yönetim ekibi oluşturabileceğimizi, onlarla projeleri yönetebileceğimizi gördük” dedi.

İkinci bir eğitim programına dahil olan proje ekibinin örnek bir Avrupa Birliği projesi hazırlayacağını aktaran Aslan, ilerleyen süreçte ekibinin yerleşkede yer alan derneklere proje çalışmalarında destek olacağını belirtti. Aslan, “Amacımız, Belediye Başkanımız Ümit Uysal'ın da en büyük amaçlarından bir tanesi, bir yılın sonunda yerleşkemizde bulunan derneklerimizin en az bir projeyle Avrupa Birliği projelerine başvurmalarını sağlamak. Bunun sonuçlarını çok güzel olarak alacağımız düşünüyorum” diye konuştu.