ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi

Muratpaşa Belediyesi'nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) Girişim Değerlendirme Kurulu, girişimcilerle online olarak bir araya geldi. Buluşmada, inovasyon merkezinde yer alan girişimler, kurula iş fikirleri ve projeleriyle ilgili güncel gelişmeleri aktardı.

Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesinin ne sahip yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM'in, Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç, Terma Mühendislik Kurucusu Ayşen Hamamcıoğlu, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan, Girişim Ekosistemi Destekleyicisi Ersin Nakışçı, ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal'dan oluşan Girişim Değerlendirme Kurulu online platformda girişimciler ile bir araya geldi.

ASSİM Ön Kuluçka Programı'nda yer alan girişimciler, iş fikirleri ile ilgili gelişmeleri ve yapmış oldukları çalışmaları kurul üyelerine aktardı. Girişim Değerleme Toplantısı'na ‘kuluçka programında' yer alan girişimler de katılarak, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda yeni kuluçka girişimi TurkishwithNadi'nin kurucusu Nadezhda Dorokhına çalışmalarını ve projelerini kurul üyelerine tanıttı. Toplantı, kurul üyelerinin tavsiye ve önerileri alınarak tamamlandı.

Talep artıyor

Akdeniz Bölgesi girişimcilik ekosistemine 2 yıl önce katılan ASSİM İnovasyon Merkezi, girişimcilere fiziksel mekan, eğitim, danışmanlık, mentörlük ve iş geliştirme hizmetleri sunuyor. İş fikrini ve projelerini hayata geçirmiş, halen mevcut işlerini ve projelerini geliştirmeye devam eden ‘kuluçka' firmaları da merkez bünyesinde çalışmalarını sürdürürken 2019 yılında iki start-up'ın yer aldığı merkeze iki yeni girişimin dahil oldu.