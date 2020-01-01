İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASSİM platformları doğa yürüyüşünde

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) spor ve çevre koruma çalışma grupları Kemer’in Alacasu Koyu’ndan antik kent Phaselis’e doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) spor ve çevre koruma çalışma grupları Kemer'in Alacasu Koyu'ndan antik kent Phaselis'e doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine sahip ASSİM'de 17 ayrı çalışma başlığında kurulan platformlar, etkinliklerini sürdürüyor. Geçen haftalarda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı ilk dersle Sivil Toplum Kapasitesi Gelişim Programı'nın da başladığı merkezde spor ve çevre koruma alanında çalışan platformlar doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Çevre Koruma Platformu üyesi Yürüyüş Liderleri Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte rota Kemer'in Alacasu Koyu'ndan antik kent Phaselis olarak belirlendi. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşte yaklaşık 30 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan bölgenin florası hakkında yürüyüşçülere bilgi verildi. Yaklaşık 50 kişilinin katıldığı ASSİM platformlarının doğa yürüyüşü, 5 saat sonunda tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.