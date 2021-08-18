ASSİM Sağlık Platformu'nda aşı kampanyası

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) farklı sivil toplum kuruluşlarından hekimler, akademisyenler ve gönüllülerin katılımıyla kurulan Sağlık Platformu, covid-19 salgınında aşılama oranlarının arttırılması için kampanya başlattı.

ASSİM çatısı altında kurulan Sağlık Platformu, covid-19 salgınıyla mücadelede en etkin araç olan aşıya insanları teşvik etmek ve aşılama oranlarının yükseltilmesi için kampanya başlattı.

Aralarında Antalya Aile Hekimleri Derneği, Batı Akdeniz Çölyak Derneği, İşyeri Sağlık Personeli Derneği'nin de bulunduğu onunun üzerinde sivil toplum kuruluşundan hekimler, akademisyenler ve gönüllülerin katılımcısı olduğu platform, kampanya tanıtım toplantısını ASSİM'de gerçekleştirdi. Toplantıda, Antalya'da yerleşik nüfusta aşılama oranının yüzde 75 düzeyinde olduğu vurgulanırken özellikle kış mevsimiyle birlikte mevsimsel griplerin artacağına dikkat çekildi. Bu çerçevede herkesin toplum sağlığı bilinciyle hareket ederek aşı olması gerektiği vurgulandı.

“Yüzde 60'ı aşı olmayanlar”

Toplantıya katılan Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışmaları Kurulu Başkanı Mehmet Ozan Uzkut dünyada şu ana kadar 4 milyarın üzerinde aşı yapıldığını belirterek, “Yaptığım araştırmaya göre, yoğun bakımda yatanların yüzde 60'ı hiç aşı olmayan insanlar. Yüzde 30'u tek doz aşı olmuş insanlar. Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise yoğun bakımda 50 yaş üzeri kimse yok. Çünkü 50 yaş ve üzerinde herkesi aşıladık” şeklinde konuştu.

“hedef yüzde 90'lar”

Antalya Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Özcan Çelebi, Türkiye'de özellikle çocuk aşılarını uygulama oranının yüzde 98.5 civarında olduğunu belirterek “Bunu covid-19 aşılarına oranladığımız zaman, aşı karşıtlığı anlamında belki bir panik havasındayız ama Avrupa'dan geride değiliz. Bu mücadelede başarılı olmak istiyorsak aşılama oranını yükseltmemiz gerekiyor. Aşı tedarik edildikçe bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkacaktır. Aşı karşıtlarının çoğaldığını değil azaldığını düşünüyorum” diye konuştu.