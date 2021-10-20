ASSİM Sivil Toplum Günleri başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan Antalya'nın ortak akıl merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) 3 hafta sürecek ‘Sivil Toplum Günleri' programı başladı. ASSİM organizatörlüğünde Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve SivilAnt işbirliğinde düzenlenen ASSİM Sivil Toplum Günleri, ASSİM yerleşkesinde yer alan 139 sivil toplum kuruluşundan temsilcilerini katılımıyla başladı.

3 hafta devam edecek ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi hedefleyen program çerçevesinde ilk hafta, Antalya Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü dernek mevzuatları hakkında sunum yaparken Doç. Dr. Zuhal Gökdemir iletişim becerileri konulu eğitimde STK temsilcileriyle biraya geldi. Sivil Toplum Günlerinin 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 2'nci haftasında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Kalfa, insan hakları konulu atölye çalışması gerçekleştirecek. Sivil Toplum Günlerinin 1-2 Kasım'da gerçekleştirilecek son programında ise Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü'nden SivilAnt Derneği'ni temsilen araştırmacı Hakan Şimşek ve Sabri Duman, ‘Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimi verecek.