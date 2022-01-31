ASSİM Turizm Platformu ‘Antalya'da sorunsuz turizmi' ele aldı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu'nun sektörün sorunlarını belirlemek ve çözüm sunmak amacıyla düzenlendiği çalıştayların sonuncusu yapıldı. Çalıştayda bu kez çözüm konuşuldu. Çalıştayda konuşan Turizm Platformu sözcüsü Mehmet Gem,“Antalya ölçeğinde turizmi sorunsuz hale getirmeye çalıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM'de yer alan 15 dernek ve sektörden gönüllü katılımlarla kurulan Turizm Platformu, eylül ayında başladığı ‘Turizmde yaşanan sorunlar ve çözümleri' başlıklı çalıştaylar dizisinin sonuncusunu gerçekleştirdi.

ASSİM'de düzenlenen son çalıştayda, yuvarlak masa toplantılarıyla bu kez çözümler ele alandı. Eylül çalıştayında 55 maddede toplanan sorunlar, çözüm çalıştayında ‘devlet ve yasal gelişmeler', ‘yatırım, destek, sigorta ve krediler', ‘sektör farkındalığı', ‘insan kaynağı' ve ‘AR-GE' başlıklarında gruplandırıldı. CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek'in de katıldığı çalıştayda sektör paydaşları turizm yasası, nitelikli personel açığı, sektörden personellerin uzaklaşması, turizm paydaşlarının iş birliği konularına görüş bildirdi.

Çalıştaya katılan Turizm Platformu sözcüsü Mehmet Gem, çözüm raporunun yazılmasının ardından oluşturulacak heyetin çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlarla ulusal ve yerel düzeyde görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade etti. Gem, çalıştayın 2'nci oturumunun 6 Şubat Pazar gerçekleşeceğini belirtirken “Antalya ölçeğinde turizmi sorunsuz hale getirmeye çalıyoruz. Pandemi sonrası Antalya'da ilk yapılan çalıştay. ASSİM'de yapılmasıyla da çok daha geniş bir kitleye hitap edildiğine inanıyorum” diye konuştu.