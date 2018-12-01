ASSİM, yeni iş fikirlerinin merkezi oluyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) Girişimcilik Ekosistemi Projesi kapsamında düzenlendiği İş Fikri Yarışması'nda finale kalan proje sahipleri ve ekiplerinin eğitimi için kapılarını açtı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesini içinde barındıran ASSİM, kapılarını girişimcilere açtı. Merkezin sivil toplum kuruluşlarına ayrılan bölümünde çalışmalar tamamlanırken paylaşımlı masaların, yüksek hızlı internet altyapısına sahip İnovasyon Merkezi'nin kuruluş çalışmaları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi bir yandan, iş fikri olanların, kendi işini kurmayı planlayan girişimcilerin fikirleri geliştirip eğitim, danışmanlık eğitimleri almalarını ve doğru yatırımcıyla buluşmalarını sağlamak için internet üzerinden başvuru alırken sanayici ve iş insanları derneklerine de kapılarını açtı.

ANSİAD'ın, Batı Akdeniz bölgesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Girişimcilik Ekosistemi Projesi kapsamında düzenlediği girişimcilik yarışmasında finale kalan ekipler, ASSİM'de bir araya geldi. “Bi'Düşünsen Bulursun” sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen ödüllü İş Fikri Yarışması'nda finale kalan 42 projenin sahip ve ekiplerine ASSİM'de fikri mülkiyet hakları ve yeni iş modelleri konularında eğitim verildi.