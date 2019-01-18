ASSİM'de girişimcilik semineri

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yıl boyu devam edecek girişimcilik seminerleri başladı.

İlk seminer, bir girişimci geliştirme platformu olan Girişim Hareketi'nin kurucusu ve Türkiye Direktörü İsmail Haznedar tarafından verildi. Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde inşa ettiği ve aynı zamanda Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine sahip ASSİM'de girişimcilik seminerleri başladı. Girişim bilgisi ve deneyimlerini paylaşmayı hedefleyen ve girişimcilik alanında farkındalık oluşturma odaklı seminer programı yıl boyu devam edecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinliklerin ilki ‘Strateji ve İş Modeli İnovasyonu' başlığında düzenlendi. Girişim Hareketi Türkiye Direktörü Haznedar tarafından düzenlenen seminerde bir iş fikrini hayata geçirmek için yapılması gereken ön hazırlık, strateji çalışması, farklılaşma, iş modelinin tasarımı ve fizibiliteye hazırlık çerçevesinde bilgi, deneyim ve öneriler paylaşıldı.