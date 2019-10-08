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ASSİM'de girişimcilik semineri

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) tarafından burslu öğrencilerine yönelik, “Girişimci Kimdir?”, “Girişimciliğin Temelleri Nelerdir?” başlıklarında seminer verildi.


TÜKD Antalya Şubesi, burslu öğrencileriyle ASSİM'de bir araya gelerek yöne eğitim yılının açılışının gerçekleştirdi. Şube Başkanı Ayla Yüksel, yeni eğitim ve öğretim yılında yapılacak çalışmaları anlattığı açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Prof. Dr. Fulya Sarvan ise Muratpaşa Beldiyesi'yle birlikte yürütülen ‘Kız Çocukları İçin Aile Temelli Güçlendirme Projesi'nin tanıtımını yaptı ve öğrencileri yeni projelerde yer alarak katkı vermeleri için davet etti.


Etkinlik, üniversitede öğrencilerine yönelik ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal tarafından “Girişimci Kimdir?”, “Girişimciliğin Temelleri Nelerdir?” konulu semineriyle devam etti. Seminere müzik ve dans eşliğinde başlayan Şahal, katılımcılara üretici ve hayallerinin peşinden koşan bireyler olmalarının başarı getireceğini, yenilikçi fikirlerin son yıllarda birçok kurum tarafından desteklendiğini söyledi. Şahal, bu durumun Türkiye'nin geleceği için umut verici olduğunu ifade etti.

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