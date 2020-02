AŞT İstibdat Kumpanyası ile perdelerini açtı

İki perdeden oluşan oyun seyircilere kahkaha tufanı yaşatırken, oyuncular ayakta alkışlandı.

Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Antalya Şehir Tiyatroları sezonun ilk oyunu olan “İstibdat Kumpanyası” ile tiyatro sevenlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda sahnelenen oyunu izlemek için gelen vatandaşlar saatler öncesinden salonu doldurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer, Cumhuriyet Halk Partisi Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz da oyunu izleyenler arasında yer aldı. 2 perdelik komedi türündeki oyun izleyenleri kahkahaya boğdu. Performansları ile beğeni toplayan AŞT oyuncuları oyun sonunda ayakta alkışlandı.

"İyi ki sanat var"

Oyun sonunda Tuncer, Yönetmen Mine Tüzen Tüfekçioğlu'na ve oyunun yazarı Uğur Saatçi'ye çiçek takdim etti. Çok başarılı bir oyun izlediklerini ifade eden Tuncer, “Harikaydınız. Hepimiz çok eğlendik, çok güzel zaman geçirdik. İyi ki varsınız. İyi ki sanat var. Antalya Büyükşehir Belediyemizin Şehir Tiyatroları iyi ki var. Hiçbir zaman perdemiz kapanmayacak. Sizler adına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Size her zaman inandık her zaman arkanızdayız ve her zaman birlikte olacağız” dedi.

Uğur Saatçi'nin yazdığı 2 perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT'nin yenilenmiş kadrosundan 14 tiyatrocunun sahnelediği ‘İstibdat Kumpanyası', Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisini ince bir mizahla ele alıyor. İstibdat Kumpanyası 9, 16 ve 23 Şubat tarihlerinde AKM'de seyirciyle buluşmaya devam edecek.