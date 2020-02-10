AŞT'nin çocuk oyunu Kırmız Başlıklı Kurt gala yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) yeni çocuk oyunu ‘Kırmızı Başlıklı Kurt'un galası gerçekleştirildi. Çocukları masalsı bir yolculuğa çıkaran oyun büyük ilgi görürken kahkaha dolu anlarla uzun süre alkışlandı.

Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Antalya Şehir Tiyatroları, yeni çocuk oyunu olan ‘Kırmızı Başlıklı Kurt'u sahneledi. Hakan Güven'in kaleme aldığı, Sinem Arslanoğlu Çakıcı'nın yönettiği oyunun galasına çocuklar aileleriyle birlikte geldi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sahnelenen çocuk tiyatrosunda dekor, kostüm ve oyunculuklarıyla başarılı bir performans sergileyen tiyatrocular büyük beğeni topladı. Çocuklar ‘Kırmızı Başlıklı Kurt' oyunu ile hem masalsı bir yolculuğa çıktı hem de kahkaha dolu anlar yaşadı.

AŞT'nin hazırladığı yeni çocuk tiyatrosu Kırmızı Başlıklı Kurt, sömestr tatil boyunca da çocuklarla buluşmuştu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yarıyıl tatilinde öğrencilere ücretsiz tiyatro hediyesi kapsamında çocuklar salonları doldurmuştu. Yarıyıl tatili boyunca Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda öğrenciler için ücretsiz sahnelenen oyunu 4 bin 500 kişi izledi.

AŞT'nin genç kadrosunun sahnelediği Kırmızı Başlıklı Kurt, her Pazar Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak. AŞT'nin sahnelediği oyunda günümüzden örneklerle çocuklara doğa sevgisi, kardeşlik ve dayanışmayı öğretiyor.