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AŞT'nin oyuncu seçmesi gerçekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Şehir Tiyatroları’nın oyuncu seçmeleri yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Şehir Tiyatroları'nın oyuncu seçmeleri yapıldı. 87 oyuncunun başvurduğu seçmeler, usta tiyatrocuların yer aldığı jüri ekibi tarafından gerçekleştirildi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) genç yetenekleri tiyatro sahnesine kazandırmak ve kadrosunu daha da güçlendirmek için oyuncu seçmeleri gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen seçmelere 87 oyuncu katıldı. Seçmeler, ünlü tiyatrocular Ayşe Nil Şamlıoğlu, Mustafa Avkıran, Mine Tüzel Tüfekçioğlu, Şebnem Sönmez ve Sedat Mayadağ'dan oluşan jüri tarafından yapıldı.



20 oyuncu alınacak


Seçme öncesinde oyunculara başarılar dileyen ve desteklerinden dolayı jüri üyelerine teşekkür eden AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, “87 başvuru oldu ve 20 oyuncu meslektaşımız alınacak. Belediye şirketi üzerinden oyuncularımızı kadrolaştırıyoruz. Tiyatromuzun repertuvarına göre bir seçki olacak. Tüm adaylar konservatuardan mezun olmuş, kendilerini ispatlamış arkadaşlar. Süreci daha temiz ve daha adil yapabilmek adına biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak alımlarda sadece ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'de tartışılmayacak bir jüri oluşturduk. Jürimizin ‘Siz artık bunlarla yola devam etmelisiniz' dediği oyuncularımızla perdelerimizi Ocak ayı içerisinde açmış olacağız. Seçmeler sonrasında hızla çalışmalara başlayacağız. Mine Tüzel Tüfekçioğlu'nun yöneteceği ilk oyunumuzun provalarını Aralık'ın ikinci haftası gerçekleştireceğiz.”

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