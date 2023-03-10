AŞT'nin yeni oyunu “Polisler” seyirciyle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeni yetişkin oyunu “Polisler” seyirciyle buluştu. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Performans Sahne'de prömiyerini yapan oyun, ilgiyle izlendi.

Polonyalı oyun yazarı Slawomir Mrozek'in ilk oyunu olan “Polisler” Murat Karasu'nun yönetmenliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Oyuncu kadrosunda Mustafa Doğan Ayhan, İlke Özkaya, Emre Karaoğlu, Beyza Ergezer Şahin, Talat Turhan Türkeli ve Tolga Avcu'nun yer aldığı oyun ilk gösteriminde izleyenlerden tam not aldı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür Antalya'nın en teknolojik sahnesine sahip olduklarını belirterek “Bu imkanları bize veren Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz” dedi.

Oyunun konusu

Oyun, bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir ülkede yıllardır süren direnişinden vazgeçmek isteyen bir “suçlunun” otoriter rejimin yanında yer almak istemesi ile başlar. Onun da serbest kalışı ile polis teşkilatı anlamını yitirmek üzeredir; isyan eden, başkaldıran birilerine ihtiyaç duyulur. Halk; rejim zıttıymış gibi görünen görevliler tarafından tahrik etmeye çalışılır, ama otoriter rejimin baskısı altında kalan halk asla hükümet zıttı olmaz. Teşkilatın tek bir çıkar yolu vardır; kendi suçlusunu oluşturmak.