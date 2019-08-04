Astrokimyacı Umut Yıldız'dan Antalya söyleşisi

Büyükşehir Belediyesi, NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı birimde derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak görev yapan Türk Araştırmacı (Astronom, Astrokimyacı) Dr. Umut Yıldız'ı Antalyalılarla buluşturdu. Yıldız, NASA'da yaptıkları çalışmalar ve uzay araştırmaları konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içinde yer alan yaklaşık 5 yıldır atıl durumda bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi Başkan Muhittin Böcek'in talimatlarıyla yeniden kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı birimde derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak görev yapan Dr. Umut Yıldız'ı Antalyalılarla buluşturdu.

TÜBİTAK İl Temsilcisi ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim üyesi Doç.Dr. Memduh Sami Taner moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Yıldız, NASA'da yaptıkları çalışmalar ve uzay araştırmaları konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Merak edilenleri anlattı

Her yaştan katılımcıların sorularını yanıtlayan Yıldız katılımcılara evren, gezegenlerin yapısı, evrende başka canlıların olup olmadığı, güneş sistemi, NASA'nın planladığı Mars ve Ay projeleri ve karadelikler gibi merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu söyleşi, astronomi meraklılarının güncel bilimsel gelişmeler hakkında yoğun bilgilendirmeleri ile gerçekleşti. Bilimsel gelişmeler ve güncel bilgilerin verildiği

söyleşi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Tekrardan aktif kullanıma açılan Bülent Ecevit Kültür Merkezinde Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından bilimsel, eğitsel ve kültürel söyleşilerin yanı sıra sergi ve atölye çalışmaları da yapılması planlanıyor.