Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu başladı

Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu; TBMM Başkanı ve APA Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da yapılıyor. Toplantıyı değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sorunlarımız ortak" dedi.

"Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla toplanan Genel Kurul'a, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetler katıldı. Toplantıda Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timor, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in meclis başkanları; Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise meclis başkanvekilleri başkanlık ediyor. 3 gün sürecek APA Genel Kurulu'nda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komiteleri'nin toplantıları da yapılacak.

Açılış oturumu sonrasında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çevreden sağlığa, parlamentolar arası iş birliğinden sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kadar uzanan geniş bir çerçevede bölgeyi ilgilendiren konuların detaylı şekilde ele alındığını aktardı.

9 adet karar tasarısı ve Antalya Deklarasyonu kabul edilecek

Şentop, 9 adet karar tasarısını görüşüp kabul edeceklerini dile getirerek, "Toplantının sonunda ayrıca APA'nın küresel ve bölgesel meselelere dair vizyonunu ortaya koyan Antalya Deklarasyonu da kabul edilecek" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, "Bugün dünya üzerinde yaşanan sınamalar, belirsizlik ve çalkantılar, Asya coğrafyasını derinden etkilemektedir. Günümüz küresel dünyasında sorunlar da küresel niteliktedir. Terörizm, aşırıcı eğilimler, sınır ihtilafları, bölgesel buhranlar, yasa dışı göç, kalkınma sorunları, yoksulluk, insani krizler, çevre felaketleri gündemin değişmez maddeleri haline geldi. Türkiye, ulusal güvenliğinin gerektirdiği tedbirleri hukuk devleti temelinde kararlılıkla alırken, küresel düzeyde güvenlik ve istikrar sağlanması için uluslararası alanda da gayret göstermektedir. APA, üye ülkelerin özellikleri ve ortak sorunları zaviyesinden bakıldığında küresel sorunlara yönelik ortak hareket imkanlarının ele alınabileceği uygun platformlardan birini oluşturmaktadır" sözlerine yer verdi.

"Sorunlarımız ortak"

Şentop, bir araya gelerek iş birliği içinde samimiyetle çözüm aranmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirterek, "Sorunlarımız ortak, Asya coğrafyasının yeniden dünyanın ağırlık merkezi haline geldiği tarihsel bir süreçten geçiyor olduğumuz bir gerçek. Giderek artan ekonomik ağırlığı ve dünya nüfusunun yaklaşık beşte üçünü içeren demografik önemiyle Asya coğrafyasındaki gelişmeler artık dünya gündemini belirliyor. Salgının olumsuz etkilerinin tüm dünyada halen hissedilmekte olduğu bu dönemde, yeni iş birliği alanları tespit etmek ve mevcut alanlardaki potansiyeli tam olarak değerlendirmek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilan ettiğimiz Yeniden Asya girişimimiz çerçevesinde, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi gerek ikili düzeyde gerek bölgesel kuruluşlar bünyesinde geliştirmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak tüm uluslararası meselelere yapıcı, sorunları çözücü ve ortak menfaatleri güçlendirici bir anlayışla yaklaşıyoruz"

Şentop, APA ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak irade gösterilmesine de çok boyutlu dış politika açısından özel önem atfettiklerini söyledi. Şentop, "Açılış oturumundaki hitabımda da dış politikamıza ilişkin önceliklerimizi ve hassasiyetlerimizi, başta Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere yönelik yaklaşımımızı, teröre karşı yürüttüğümüz amansız mücadelede haklı duruşumuzu anlatarak çok taraflılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladım. Ayrıca bölgesel ve küresel düzeyde güvenlik ve istikrarın sağlanması için bu iş birliğine verdiğimiz önemin altını çizdim. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların reformunun ülkelerimiz ve halklarımızın daha adil temsili ve refahı adına atabileceğimiz en önemli adım olacağını ifade ettim. Biz Türkiye olarak tüm uluslararası meselelere yapıcı, sorunları çözücü ve ortak menfaatleri güçlendirici bir anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bunu da söylem bazında değil somut adımlarımızla net bir şekilde ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

"Nobel ödülü için destek bekliyoruz"

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu bölgesel ve küresel krizleri çözme çabalarının meyvelerini verdiğini belirten Şentop, "Şüphesiz bu konuda en büyük pay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu münasebetle ben de zat-ı alilerini Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştim. Bu önerimi destekleyerek Nobel Komitesi'ne bir mektup yazan Pakistan Senatosu Başkanı dostum Muhammed Sadık Sanjrani'ye de buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Uluslararası meselelere bizim gibi bakan diğer ülkelerden gelen dostlarımızdan da desteklerini beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha dile getirmek isterim" açıklamalarında bulundu.

"Biz milletvekilleri, halkımızın temsilcileriyiz"

Şentop sözlerini, "Hiç kuşku yok ki tüm bu meseleleri ele alırken parlamentoların ve parlamenter diplomasinin de oynayacağı çok büyük bir rol var. Biz milletvekilleri halkımızın temsilcileriyiz. Meclislerimizin çatısı altında halklarımızın yarınlara barış, huzur ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak birinci vazifemizdir. Bu bağlamda, Asya kıtasını ilgilendiren sorunların çözümünde katkı sağlamak sorumluluğunu da taşıyoruz. Bu anlayış çerçevesinde, APA Genel Kurulu Toplantısı marjında hem çok taraflı bir platformun imkanlarında faydalanmış oluyoruz hem de mevkidaşlarımla yapacağımız ikili görüşmelerle ortak gündemlerimiz çerçevesinde istişareler yapıyoruz" şeklinde sonlandırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu bünyesinde çok sayıda ülkenin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak. Genel Kurul'da ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Türkiye, İran ve Azerbaycan meclis başkanları bir araya gelerek "Üçlü Mekanizma Toplantısı"nın ilkini gerçekleştirecek.