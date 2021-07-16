Ata tohumlarının hasadı yapıldı

Elmalı Özdemir Mahallesi'nde bulunan tarım alanlarında ekimi yapılan buğdayların hasadı yapıldı. Kuraklığa ve susuzluğa dayanıklılığı ile bilinen ata tohumu buğdayları bu yıl yaşanan zorlu iklim şartlarında verimliliği ile de çiftçileri memnun etti.

Yaşanan kuraklığa rağmen iyi verim aldıklarını belirten Elmalı Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert buğday hasadı ile ilgili, “Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle mahallemizde tarıma elverişli olup kullanılmayan alanlara ilk kez ata tohumu buğdayının ekimi gerçekleştirildi. Ekmeklik buğday olarak bildiğimiz bu buğday türü Elmalımızın iklimini sevdi. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı endişelerimiz oldu ancak bu tohum verimi ile mahallelimizi mutlu etti” dedi.

“Her aşaması izleniyor”

Ata tohumu projesinin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Ziraat mühendislerimizle buğdayların nasıl büyüdüğünü nasıl hasat edildiğini her aşamasında yakından takip ediyoruz. Bu süreçte çiftçilerimizin büyük bir emeği var. Ata tohumu, kuraklığa, sıcaklığa ve zorlu iklim şartlarına dayanıklı bir çeşit olmasından dolayı güzel mahsul verdi. Buğdayın bir kısmını destek olmak amacıyla çiftçimizden alacağız. Ekim zamanı tohumluk olarak yine çiftçilerimize dağıtacağız” diye konuştu.