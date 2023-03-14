Ata tohumu desteği ile ekilemeyen alanlar tarıma kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri dâhilinde ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla Antalyalı çiftçilere 1000 dekar alanda 20 ton ata tohumu hibesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, ata tohumu desteğinde bulunduğu çiftçilere gübre desteği de sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma projeleri çerçevesinde Antalya'nın birçok ilçesinde çiftçilere ata tohumu desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, projeyle tarımda girdi maliyetlerinin artması sebebiyle ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması ve ata tohumunun gelecek nesillere aktarılmasını niyetleniyor. Çiftçilere yapılan destekler sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından ekimden hasada kadar geçen süreç yakından takip ediliyor.

Hem tohum hem gübre desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, milli değer olan ata tohumunun korunarak, yaygınlaştırılması amacıyla Antalyalı üreticiye toplam 20 ton ata tohumu hibe desteğinde bulunulduğunu açıkladı. Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, “Ata tohumu olarak bölgeye özgü 7 çeşit tohum ayarlandı. Bin dekar alanda ata tohumu hibesi yaptık. Aynı zamanda gübre desteğimizde olacak. Elmalı, Korkuteli, Serik, Manavgat, Kumluca, Döşemealtı, Konyaaltı, İbradı yaylalarında ekimler yapıldı. Bize atalarımızdan gelen besin değeri yüksek, glüten oranı düşük, hibrit olmayan bugüne kadar bize gelen bu ata tohumu mirasını gelecek nesillere bozulmamış bir şekilde sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Çiftçilerimiz bu projeden çok memnun. Bu tür desteklerin artmasını talep ediyor” dedi.

Boş tarlalar üretime kazandırıldı

Elmalı Kızılca Mahalle Muhtarı Kaan Koçoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumu desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Girdi maliyetleri sebebiyle ekemeyecek durumda olan vatandaşları tespit edilerek, yapılan Ata tohumu desteği ile tarlalarını ekmelerini sağladık. Ata tohumuna sahip çıkalım. Yapılan bu destekle tarlalarımız boş kalmadı” diye konuştu.

Üreticiler çok memnun

Elmalı Kızılca Mahallesi sakinlerinden Mustafa Uysal da Muhittin Başkan'a teşekkür ederek, “Bize yapmış olduğu destekle tarlamızı ekme fırsatı bulduk. Girdi maliyetlerinden dolayı çiftimiz zor durumdaydı. Gübre alamıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz her türlü desteği sağlıyor. Teşekkür ederiz” dedi.