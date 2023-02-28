ATABEM'de depremzede öğrenciler için YKS kurslarına ek kontenjan açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketi ardından kente gelen depremzede öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için Çaybaşı Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nde (ATABEM) YKS hazırlık kurslarında ekstra kontenjanlar oluşturdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, depremzede öğrenciler için kurs merkezlerinde ekstra kontenjan oluşturdu. Gençlere üniversite kapılarını aralayan Muratpaşa ilçesindeki ATABEM Çaybaşı Kurs Merkezi'nde öğrenciler üniversite sınavına uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanıyor. Merkezde üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik akademik kurslar veriliyor. Kayıt sürecinin bitmiş olmasına rağmen kurs merkezine deprem bölgesinden kente gelen öğrenciler şahsen başvuru yapabiliyor ya da arayarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında Antalya Büyükşehir Belediyesi iletişim merkezi üzerinden de başvuru yapabiliyor.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de veriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATABEM Çaybaşı Kurs Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Kemal Can Uysal, “Merkezlerimizde öğrenci arkadaşlarımıza YKS hazırlık dersleri sağlıyoruz. Bu derslerin yanında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de veriyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız burada akademik derslerin tamamına sahip olmakla birlikte etütler, ek dersler, birebir çalışmalar ve deneme sınavlarıyla hazırlık süreçlerini gerçekleştiriyor” dedi.