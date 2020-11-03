ATABEM'de ücretsiz kurslar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Örgün Eğitime Destek Programı' başladı. 5-6-7-8'inci sınıflar için akademik branşlarda, lise son sınıf öğrencileri ve lise mezunları için de üniversite sınavına yönelik hazırlık kurslarına toplam 2 bin 516 öğrenci katılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ATABEM, öğrencilerin eğitim hayatına desteğini sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün ‘Örgün Eğitime Destek Programı' kapsamında 5-6-7-8'inci sınıflara, üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik ücretsiz akademik kurslarda eğitim başladı.

Öğrenciler ders başı yaptı

Yoğun bir talep ve başvuru sürecinin ardından 2 bin 516 öğrencinin ders başı yaptığı kurslarda 5-6-7'nci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Dersi, İngilizce, Bilgisayar Kodlama ve Hızlı Okuma dersleri alırken 8'inci sınıflar ise LGS'ye hazırlık kursu görüyor. Üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ile lise mezunları da ücretsiz akademik kurslara katılıyor. Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alındığı kurs merkezlerinde eğitimler sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak yüz yüze gerçekleşiyor.

“Robot kodlamayı öğreneceğim”

Konuksever ATABEM Kurs Merkezi'nde Bilgisayar Kodlama kursuna katılan 7. Sınıf öğrencisi Batuhan Tekin, geçen sene geldiği kurstan çok memnun kaldığı için bu yıl da devam ettiğini söyleyerek, “Bilgisayara zaten çok meraklıyım. Benim için kurs çok eğlenceli ve öğretici geçiyor bana çok şey kattı. Burada yeni bilgiler programlar öğreniyorum, derslerime de yardımcı oluyor. Geçen yıl oyun yapmayı öğrendim bu sene de robot kodlamayı öğreneceğim” diye konuştu.

“Üniversite hayalim için geldim”

ATABEM Milli Egemenlik Kurs Merkezi'ndeki Üniversiteye Hazırlık Kursu'na katılan lise mezunu Makbule Oktay, üniversite hayalini gerçekleştirmek için ATABEM'e geldiğini söyleyerek, “ATABEM'e başvurup kabul edildiğimde çok mutlu olmuştum. Çünkü daha önce bu kursların verimli olduğunu duymuştum. Derslerimize başladık matematik ve geometri dersindeyiz. Hedefim Ankara Üniversitesi'nde okumak. Onun için çok çalışmam gerekiyor. Bunu bildiğim için ATABEM'e geldim ve şu anda da gayet memnunum. Birçok arkadaşım da benim gibi üniversiteye ATABEM'de hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere verdiği bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.