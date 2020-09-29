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ATASEM kurslarına 6 bin kişi başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kurs kayıtlarına 6 bin 70 vatandaş online kayıt yaptırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kurs kayıtlarına 6 bin 70 vatandaş online kayıt yaptırdı. ATASEM 2020-2021 eğitim öğretim yılı kursları 19 Ekim'de başlayacak.


Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin 2020-2021 birinci dönem kayıtlarına Antalyalılar katılım gösterdi. 23-27 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden 6 bin 70 vatandaş online kayıt yaptırdı. Online olarak yapılan birinci dönem kayıtları için evrak teslimi başladı. Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler evraklarını 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında kurs merkezlerine elden teslim edecek.


198 branşta 699 kurs


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 25 kurs merkezinde 198 branşta 699 kurs açılacak. ATASEM 2020-2021 eğitim öğretim yılı kursları 19 Ekim'de başlayacak. Meslek edinmek isteyen ve mesleklerini geliştirmek isteyen vatandaşlar için bu yıl farklı alanlarda hobi ve meslek amaçlı kurslar açılacak. Ücretsiz olarak verilecek kurslar arasında dikiş-nakış, el sanatları, amigurimi (örgüden bebek yapımı), yabancı dil kursları, temel bilgisayar, gitar ve bağlama, muhasebe, okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi, cilt bakımı ve makyaj gibi branşlar yer alıyor.

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