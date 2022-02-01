ATASEM kurslarına 9 bin kayıt

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (ATASEM) 9 bin 724 vatandaş online kayıt yaptırdı.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin ikinci dönem başvurularına Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. 10-14 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden 9 bin 724 vatandaş online kayıt yaptırdı.

“14 Şubat'ta ders başı”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 157 branşta 575 kurs açılacak. ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında kurslar verilecek. İkinci dönem eğitim öğretim yılı kursları kapsamında kursiyerler 14 Şubat'ta ders başı yapacak. ATASEM kursları ile ilgili detaylı bilgileri ve kurs listesi ATASEM'in internet adresinden de öğrenilebilecek.