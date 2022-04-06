ATASEM'in aşçı adayları mutfakta

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) bünyesinde açılan ve büyük ilgi gören ‘Aşçı Yardımcılığı Kursu'nda katılımcılar, profesyonel mutfaklarda hem becerilerini geliştiriyor, hem de meslek sahibi oluyor.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ücretsiz meslek ve el becerileri kursları ile vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. ATASEM Kepez Kurs Merkezi'ndeki Aşçı Yardımcılığı Kursu büyük ilgi görüyor. Birbirinden lezzetli yemekleri pişiren kursiyerler, yöresel yemeklerden dünya mutfağına geniş bir yelpazede uygulamalı eğitim alıyor.

“Sertifika ve istihdam imkanı”

Aşçı Yardımcılığı kursunda kursiyerler, profesyonel mutfakta çalışma teknikleri, malzeme hazırlama, yemek tarifleri, tatlı tarifleri ve görsel sunum eğitimlerini uygulamalı öğreniyor. Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika sahibi olan kursiyerler, yiyecek ve içecek sektöründe istihdam imkanı buluyor.

“Yöresel ve dünya mutfaklarından lezzetler”

ATASEM Kepez Aşçı Yardımcılığı Kursu Eğitmeni Ayşe Öztürk Alkan, kursiyerlerin malzeme seçiminden, yemek pişirme dereceleri ve görsel sunum hazırlamaya kadar birçok uygulamayı öğrendiklerini söyleyerek, “Kursumuzda kursiyerlere yöresel ve uluslararası yemeklerden tatlılara, hamur işlerinden salatalara yiyecek hazırlama türlerinin tamamı öğretilmektedir. Besinleri uygun doğrama türleri, besin saklama, pişirme çeşitleri, görsel sunum hazırlama konularında eğitim veriliyor” diye konuştu.

“Mesleğimde yükselmek için geldim”

Kursun tek erkek kursiyeri olan Mustafa Biçen, yemek sektöründe çalıştığını ve kendisini geliştirmek için ATASEM'e geldiğini belirterek “Daha iyi yerlerde çalışmak ve mesleğimde yükselmek istiyorum. Yemek yapmayı seviyorum. Kursa başlayınca yeni şeyler öğrendim, özellikle Osmanlı ve Uzakdoğu mutfağından yemekler yapmayı öğreniyorum. Erkekleri de evde eşlerine ve ailesine yardımcı olabilmeleri için kursa davet ediyorum” dedi.

“Butik kafe açmayı düşünüyorum”

21 yaşındaki kursiyer Nisa Fethiye Sarı da asıl mesleğinin Veteriner Teknikeri olduğunu ama yemek yapmayı sevdiği için kursa geldiğini söyleyerek, “Kursa geldikten sonra yemek yapmanın bir sanat olduğunu gördüm. Kendimi geliştirmeye başladım. Uluslararası ve Anadolu'nun yöresel mutfaklarını öğreniyoruz. İleride önce gastronomi okumayı hedefliyorum sonra da butik kafe açmayı düşünüyorum. Örneğin Uzakdoğu mutfağından Suşi, Brezilya mutfağından Koşinya, Rus mutfağından Pelmeni yaptık. Yemeği nasıl pişireceğimizi, besin doğrama tekniklerini, tatlı ve sos hazırlamayı öğreniyoruz” diye konuştu.