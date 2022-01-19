Atatürk ASFİM'e kayıtlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Stadyumu'nun altında açtığı Atatürk ASFİM merkezi için kayıtlar başladı. Spor merkezine kayıtlar abb spor hizmetleri internet adresinden yapılabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşam için ücretsiz spor kursları ile buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde Antalya Stadyumu'nun altında hizmete açılan Atatürk Spor Merkezi için kayıtlar alınmaya başladı.

“Engelliler de faydalanabilecek”

Erkekler ve kadınlara farklı günlerde ücretsiz hizmet verecek Atatürk ASFİM'de, fitness, step aerobik, reformer, zumba, savunma sanatı ve parkinson hastaları için egzersiz kursları düzenlenecek. Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar abb spor hizmetleri internet adresinden online yapabilecek. Atatürk ASFİM'den engelliler ve parkinson hastaları için de özel kurslar gerçekleştirilecek. Kurslar 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak.