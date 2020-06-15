İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Bulvarında bozulan yollar yenileniyor

Alanya Belediyesi kırsal ve merkez mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yolda meydana gelen çökme ve deformeler ekiplerin uğraşları sonucu gideriliyor.


Merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalarla kent estetiğini ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Alanya Belediyesi, ulaşım hatlarını da daha güvenli ve seyir zevki yüksek hale getirmek için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yolun deforme olan 200 metrelik kısmında asfalt yenileme çalışması başlatıldı.


Alanya'nın her noktasında Alanya Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına ekiplerimiz ile gece gündüz demeden şehrimizin her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda asfalt yenileme çalışmasına başladığımız Atatürk Bulvarı'ndaki yolda çalışmaları kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.