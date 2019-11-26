İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Kupası'nın şampiyonu Koruma Şube oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Atatürk Kupası Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Atatürk Kupası Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü oldu.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, personelin mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulunmasını sağlamak, kaynaştırmak, birimler arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla birimler arası futbol turnuvası düzenledi. 18 takımın katıldığı turnuva, ASAT Arıtma Futbol Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Turnuvanın finalinde Antepe A.Ş. ile


Büyükşehir Belediyesi Koruma Şube Müdürlüğü karşılaştı.


Çekişmeli geçen maçın ardından şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü oldu. Şampiyon Koruma Şube Müdürlüğü'ne kupasını Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz verdi. İkinci olan Antepe A.Ş kupasını, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, üçüncü olan Zabıta Daire Başkanlığı kupasını, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı A.Türker Özay'ın elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.