Kemer'in önemli çekim merkezleri arasında yer alacak olan Atatürk Parkı projesinde sona gelindi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı ve ince işçiliklerin kaldığı parkın hizmete sunulması için gün sayılıyor.

Çalışmalar kapsamında park içerisinde pergoleler, kafe, ters ev, yürüyüş yolları, dinlenme ve kitap okuma alanları, sosyal donatılar, yeşil alanlar, fotoğraf çekim yerleri, aydınlatmalar yer alacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Atatürk Parkındaki projemizde artık sona geldik. Çalışmalarımızda ince işçilikler kaldı. Turizm sezonuna yetiştireceğiz ve vatandaşlarımız ile misafirlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.