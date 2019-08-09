ATAV Başkanı Gül Ege'den, yerel yönetimlere kazılar için bütçe çağrısı

ATAV çatısı altında yer alan Antalya Kadın Müzesi'nin Ağustos ayı Olağan Danışma Kurulu Toplantısı, Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan Patara Antik Kenti'nde düzenlendi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, kazı ekiplerinin zor şartlarda çalıştığına dikkat çekerek, “Yerel yönetimler devam eden veya yeni yapılacak kazılar için mutlak surette bütçe ayırmalı” dedi.

Antalya Kadın Müzesi (AKM) Danışma Kurulu, AKM Danışma Kurulu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Patara Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ı, kazı yerinde ziyaret etti. Antik kenti danışma kurulu üyelerine gezdiren Prof. Dr. İşkan Işık, kent hakkında üyelere bilgi vererek, kazı ekibiyle bir araya getirdi.

AKM Danışma Kurulu toplantısı, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege'nin başkanlığında, danışma kurulu üyeleri Serap Kocaoğlu, Ayşen Hamamcıoğlu, Ebru Nalan Sülün ve Havva İşkan Işık'ın katılımıyla kazı evinin kütüphanesinde gerçekleşti. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi olarak binyıllar boyunca ünlü, güçlü ve etkili kadınları tarihinde barındıran Antalya kentine dikkat çekmeye devam ettiklerini ve bu amaçla kültürel ziyaretlerinin süreceğini söyledi.

AKM Danışma Kurulu, Patara'yı kazı başkanından dinledi

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Gül Ege, “Patara Antik Kenti'nde 30 yılı aşkındır süren kazıların Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın başarısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ömrünü Likya'yı dünyaya anlatmaya adayan Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın AKM Danışma Kurulu Üyesi olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Danışma kurulu olarak zor şartlar altında çalışan Havva hocamız ve ekibini ziyaret ettik ve yeni bulunan bulguları görme fırsatı bulduk. Antik kentimizin dünden bugüne nasıl geliştiğini ve bugüne kadar neler yapıldığını yerinde dinleme imkanımız oldu. Ağustos ayının sonunda da Anadolu topraklarının ilk telsiz telgraf istasyonu, Patara Telsiz Telgraf İstasyonu'nun açılışına katılacağız. Onlara minnet borcumuz var, çünkü tarihe ilk dokunan eller ve büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Fakat kazı ekipleri daha iyi koşullarda çalışmayı hak ediyor, yerel yönetimler devam eden veya yeni yapılacak kazılar için mutlak surette bütçe ayırmalı” ifadelerinde bulundu.

Başkan Gül Ege, danışma kurulu toplantısında ise Antalya Kadın Müzesi'nin önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği etkinlikleri ve kadın müzesinin projelerini görüştüklerini dile getirerek, "Her yıl Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan'ın doğum günü 1 Şubat'ta gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl 5'incisini düzenleyeceğimiz “2019 Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni” için yılın kadını adaylarını konuştuk. Antalya Kadın Müzesi, rol model kadınları ön plana çıkartarak toplumdaki başarılı ve ilkleri yapmış kadınlarla kenti tanıtmayı misyon haline getirmiştir. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek" diye belirtti.

Antalya Kadın Müzesi Danışma Kurulu Üyeleri, Patara Antik Kenti ziyareti sonrası AKM Küratörü, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik'i de kazı evinde ziyaret etti.