ATAV Başkanı Gül Ege'ye başarı ödülü

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege'ye, ACE of M.I.C.E. ve Türkiye kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne olan katkılarından dolayı, ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Başarı Ödülü verildi.

“Connecting Dots” mottosuyla kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en iyilerini ödüllendiren 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödül Töreni, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Türkiye'nin en büyük ödül töreni olan 7. ACE of M.I.C.E. Awards'a iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve Türkiye'nin en büyük kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 1900 kişi katılım gösterdi.

Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri ve Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları ödülü olmak üzere 2 ana başlıkta 20 ayrı dalda ödül verilen törende, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Türkiye'nin tek kongre, toplantı ve etkinlik fuarı ACE of M.I.C.E.'a ve en çok gelir getiren turizm çeşitlerinden biri olan kongre turizminin Antalya'da gelişmesine verdiği katkılar dolayısıyla, ACE of M.I.C.E. Awards Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Gül Ege'ye ödülü ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri Jürisi Onursal Başkanı Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Başkan ve ACE of M.I.C.E. kurucusu Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman takdim etti.

Antalya çatısı altında tanıtım ödül getirdi

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, “ Antalya Kongre Bürosu olarak biz bu yıl ACE of M.I.C.E.'a yıllardır verdiğimiz desteği biraz daha artırdık ve 300 metrekarelik bir stantla ilk kez Antalya'yı tek bir çatı altında tanıttık. Bu desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

Antalya'ya 10 bin koltuk kapasiteli kongre merkezi açılacak

ATAV Başkanı Gül Ege, Antalya'ya dikkat çekmek istediğini söyleyerek, 200 bin koltuk kapasitesine sahip kente 10 bin koltuk kapasiteli bir kongre merkezi daha açılacağının bilgisini verdi. Gül Ege, şöyle devam etti: “Toplantı, kongre ve eğlence organizasyonları düzenleyecek firmalar Antalya'ya çok daha fazla ilgi göstereceksiniz, buna emin olun. Türk Hava Yolları'nı anmadan geçmek istemiyorum, onların direkt seferleriyle Antalya destinasyonu bu ödülü daha çok hak edecek.”

Gül Ege, ödülü babasına ithaf etti

Ödülü geçtiğimiz hafta vefat eden babası turizmci Kazım Gül'e ithaf eden Başkan Yeliz Gül Ege, konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Tam bir hafta önce babamı toprağa verdim, o benim rol modelimdir. Bu ödülü babama ithaf etmek istiyorum. Antalyamızı destinasyon yönetimi modeli ile tanıtarak ve aynı zamanda Connecting Dots mottosuyla Türkiye destinasyonunu oluşturan diğer destinasyonlarla bağı kurarak geliştirmeliyiz. Kentimizi ve ülkemizi tanıtmak için hepimiz canla başla savaşacağız ve çalışacağız. Çünkü bu gerçekten bir savaş ve biz bu savaşı kazanacağız. Benim mottom çalışırken her zaman için şu oldu: ‘Doğduğun coğrafya senin en büyük hazinendir, ona sahip çıkıp, bunun için de çok çalışman lazım.' Ben her zaman çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Antalya Tanıtım Vakfı kurucularına ve başta Antalya Valiliği olmak üzere vakfın yaşamasına destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim.”

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödül Töreni, kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda mükemmele ulaşma arzusu yaratmayı ve Türkiye MICE sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte arttırmayı hedefliyor.