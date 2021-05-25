Atay Uslu: “Bizimki eser siyaseti”

Atay Uslu, “Kaş'ta AK Parti belediyeciliğinin hizmet örnekleri var” dedi.

TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti. Milletvekili Atay Uslu, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile birlikte Patara

Antik Kenti'ne giderek, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, özellikle Telsiz Telgraf

İstasyonu ve Deniz Feneri çalışmalarıyla ilgili bilgiler sundu. Ardından Kaş Belediyesinin ilçede devam eden yatırımları ele alındı. Atay Uslu, yapılan ve planlanan hizmetlere ilişkin Mutlu Ulutaş ile fikir alışverişinde bulundu. Atay Uslu, yaptığı açıklamada, Batı Antalya'da AK belediyeciliğin hizmet anlamında eserlerini gördüklerini söyledi.

"Bizimkisi eser siyaseti"

Kaş'ta gerçekleştirilen yatırımlarla AK belediyecilik hizmetlerinden örnekler bulunduğunu belirten Atay Uslu, “Ak Partili belediyelerimiz hizmet, eser, proje üretmeye devam ediyor. İşte Kaş belediyemiz. İlçede pazar yeri, bisiklet yolu, hayvan barınağı, kültür merkezi, seyir terası, Patara çalışmaları devam ediyor, AK Parti belediyeciliğinin eserlerini görüyoruz. Gerek hizmet gerekse proje anlamında Mutlu Ulutaş başkanımız, Antalya'daki tüm belediyeler arasında ön sırada. Başkan çalışıyor, Kaş gelişiyor. Biz destekçisiyiz. Bizimkisi eser siyaseti” diye konuştu.