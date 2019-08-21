Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini proje üretme yarışına bırakmalı"

Muhalefete ait yerel yönetimlerin geçtiğimiz 120 günde yatırım ve proje adına tek adım atmadıklarını ve sürekli acizlik ifadeleri ile borç edebiyatı yapıldığını ileri süren Uslu, " Kadro kapma yarışı yerini yerini proje üretme yarışına bırakmalı " diye konuştu.

Demre'de yeni hastane 2 aya hazır

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Oda Başkanları ile 3T üzerine yani organik tarım, butik Turizm ve Ticaret üzerine konuştuklarını belirterek "

Demre esnafının ve çiftçilerinin taleplerini masaya yatırdık, ticareti daha da canlandırma ve ulaşımı kolaylaştırmak adına projeleri değerlendirdik. Tarımda desteklerin arttırılması özellikle fide desteği hususunda çalışmaları sürdürme mutabakatına vardık." dedi.

Milletvekili Atay Uslu Demre'nin yatırımlarını da ekip olarak takip ettiklerini belirterek "Demre Hastanemizin inşaatı tamamlandı. Mefruşat ve tıbbi cihaz donanımı tedarik ediliyor, iki ay içinde açılışa hazır hale gelecek. Yat limanı projesini takip ediyoruz, limanın üst yapı ihalesine bürokratik süreçlerden sonra çıkılacak. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında, Milletvekillerimiz, Valimiz, İl Başkanımızla beraber Antalya ekibi olarak yatırımları tek tek takip ediyoruz." dedi.

"Kadro kapma yarışı yerini yerini proje üretme yarışına bırakmalı"

Antalya Milletvekili Atay Uslu muhalefete ait yerel yönetimlerin ise geçtiğimiz 120 günde yatırım ve proje adına tek adım atmadıklarını da iddia etti. Sürekli acizlik ifadeleri ile borç edebiyatı yapıldığını ileri süren Uslu, " Hem Büyükşehirde hem Muhalefetin İlçe Belediyelerinde kendi içindeki ayrışmalar nedeniyle İyi Parti, CHP ve HDP arasında kadroları kapma yarışı var. Hangi partiye, hangi belediye şirketin yönetimi verilecek, hangi başkan yardımcılığı hangi partinin kontenjanı olacak yarışı var. Borç edebiyatı ile, yatırımların iptali ile, projelerin ötelenmesi ile, makam aracının satışı reklamı ile yani galericilikle yada belediye arsalarını satışıyla yani emlakçılıkla öne çıkan muhalefet belediye başkanlardan Hizmet, proje, yatırım adına ses yok. Antalya çok canlı ve dinamik bir şehir; bu şehirde yatırım, projeleri ötelemek, hizmet üretmek yerine mazeret üretmek büyük bir gaflettir, şehre kötülüktür.Kadro kapma yarışı yerini yerini proje üretme barışına bırakmalı" dedi.

Geçen sezon bereketli geçti

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz'da geçen yıl hem fiyat hem ciro açısından çok bereketli bir sezon geçirdiklerini, çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade ederek : "Sayın Vekilimizle konularımızı her zaman istişare ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da Vekilimiz Atay Uslu'nun katkılarıyla çiftçimizin sorun, talep ve önerileri için çiftçi, bürokrasi ve yürütme arasında daha etkin bir zincir oluşturmak için bir çalışma yapacağız." diye konuştu.