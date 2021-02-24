Atay Uslu'dan Batı Antalya turu

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Batı Antalya'da Kumluca, Finike, Demre ve Kaş İlçe Kaymakamları, İlçe başkanları ile bir araya gelerek Batı Antalya'da gençlik spor alanında yapılabilecek yatırımları değerlendirdiler.

TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü ile beraber Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde ziyaretlerde bulunarak ilçelere planlanabilecek spor tesisleri hakkında İlçe kaymakamları, kurum müdürleri ve İlçe başkanları ile fikir alışverişinde bulundu.

“Sporun tabana yayılması için gayret ediyoruz”

Antalya Milletvekili Atay Uslu ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “İlçelerimizde yeterli altyapı ve tesisleşme oluşturularak gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin spor yapmalarının sağlanması, sporun tabana yayılması için gayret ediyoruz. Hedefimiz bir yandan gençlerimizi erken yaşta spora yönlendirmek ve yetenekli öğrencileri keşfetmek, bir yandan sağlıklı nesiller için sporu yaygınlaştırmak. Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle, ilçelerimizde kaymakamlarımız ve yöneticilerimizle bir araya geldik, ilçelerimize yapabileceğimiz yatırımları yerinde görerek istişare ettik” dedi.

“Gençlerimiz ve tüm hemşerilerimiz için spor”

Uslu, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekili Arkadaşlarımız, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ilçe başkanları ile İlimiz yatırımlarını ve tabiki spor yatırımlarını da yakinen takip ediyoruz. Geçen hafta Elmalı'ya geleneksel sporumuz yağlı güreşlerin tarihi, kültürel zenginliğine yakışır bir Er Meydanı kazandırılması müjdemizi vermiştik. Antalyamız için yeni ve özel spor tesisleri kazandırmaya devam edeceğiz. Spora ve Sporcuya verdiği önemi her zaman gösteren, spor yatırımlarını Anadolu'muzun her köşesine eriştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, sağlam bir gençlik ve gelecek için spor çok önemli” diye konuştu.