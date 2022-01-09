ATB Başkanı Çandır: “Antalya için yeni hikaye zamanı ”

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Antalya Dostlar Platformu'nun konuğu oldu. Başkan Çandır, Antalya tarımı, ekonomisini anlatırken, Borsa ve Tarım Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ciddi bir insan kapasitesi, bilgi birikimi olan Antalya'nın bu birikimi koordine edip harekete geçirmekte zorlandığını belirten Çandır, “Antalya'nın, potansiyeli, bilgi birikimi, üniversite, iş insanları ve kentin dinamikleriyle vizyon çizen bir kent haline gelmesi gerek” dedi.

“Yeni hikaye zamanı”

1970'li yılların “şirin kasabası” olan Antalya'nın 1980'li yıllarda turizmle başarı hikayesi yazdığını, 1990'lı yıllarda ise örtüaltı tarımla başarı hikayesi yakaladığını kaydeden Çandır, Antalya'nın yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ciddi bir insan kapasitesi, bilgi birikimi olan Antalya'nın bu birikimi koordine edip harekete geçirmekte zorlandığını belirten Çandır, “Antalya'nın, potansiyeli, bilgi birikimi, üniversite, iş insanları ve kentin dinamikleriyle vizyon çizen bir kent haline gelmesi gerek” dedi. Avrupa'nın yeşil mutabakatı gündemine aldığını ve oyunun tüm kurallarının değiştiğini belirten Çandır, “Biz ne yapıyoruz? Alışkanlıklarımızla üretmeye, turizm, tarım, ticaret yapmaya devam ediyoruz. Yeni koşullara uygun, yeni koşulların bir adım önüne geçecek atılımları gerçekleştirmeliyiz. Antalya bu kanaldan yol alabilir” dedi.

“Pozitif ayrımcılık yapılmalı”

Tarımın, turizmin başkenti Antalya'nın son yıllarda gerilediğini kaydeden Başkan Ali Çandır, “TÜİK verilerine baktığımızda Antalya ekonomisi yüzde 24.7 küçülmüş durumda. ‘9 milyon turist geldi, ihracatta rekor kırdık' desek de bize kalan bir şey yok” dedi. Geçmiş yıllarda 1 lira mevduatı olan Antalya'nın 70 kuruş kredi borcu bulunduğunu şimdi 1 lira mevduatı olan Antalya'nın 1.5 lira kredi borcu olduğunu kaydeden Çandır, “Yani biz borçla büyümeye alıştık. Finansmana eriştikçe yatırım yaptık, ticarete dönüştürdük Antalya'nın finansmana erişimi kolaylaşmalı, Antalya'ya pozitif ayrımcılık yapılmalı” diye konuştu.

Yapılaşmanın Antalya'nın en önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Çandır, eskiden yüzölçümünün yüzde 21'i tarım toprağı olan Antalya'nın bugün yüzölçümünün yüzde 17'sinin tarım toprağı olduğuna dikkat çekti. Çandır, “Buna rağmen herkes gözünü tarım toprağına dikmiş durumda” dedi. Çandır, köydeki insanı kırsalda tutmanın yollarının aranması gerektiğini kaydederken, kırsalın sosyal hayatının geliştirilmesi, tarımsal desteklemelerde ise yeni yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kaydetti. Çandır, uzun süredir itibarını kaybeden tarıma yeniden itibarının kazandırılması gerektiğini vurguladı.

“Kent için çalışıyoruz”

Çandır, Antalya Ticaret Borsası olarak her ayın 2'sinde domates, yaş meyve ve sebze endeksini açıkladıklarını anımsatarak, endeksin Antalya'da üreticinin fiyatı artırdığı şeklindeki yaklaşımları çürüttüğünü kaydetti. Ali Çandır, 2020'de 11'incisi düzenlenen YÖREX'in Anadolu'nun bütün yöresel ürünlerini Antalya'da buluşturduğunu belirterek, “Bize olanı çocuklarımıza öğretirsek çocuklarımız bize ait olanı tüketecek” dedi. Çandır, Zeytinpark'ta yaptıklarını “yeşil alanı kurtarma mücadelesi” olarak özetlerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü yaptıklarını, alanın kirasının Belediye tarafından karşılanacağını kaydetti. Çandır, Borsa'nın Antalya tarımı ve ekonomisi için çalıştığını vurguladı.

Başkan Ali Çandır, daha sonra Antalya Dostlar Platformu üyelerinin sorularını yanıtladı.