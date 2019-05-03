ATB Başkanı Çandır, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı YÖREX Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘Oda ve Borsa Proje Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), bu yıl ilki düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda ve Borsa Proje Yarışması'na, YÖREX Projesi ile katıldı. 123 projenin yarıştığı yarışmada YÖREX Projesi, Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

TOBB'un 75. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödüle layık görülen projelerin ödüllerini oda ve borsa başkanlarına takdim etti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır da Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül ve ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant ile birlikte ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çandır, Erdoğan'ı bu yıl 10'uncusu düzenlenecek YÖREX'e davet etti.

Çandır'dan teşekkür

ATB Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı'nın Yöresel Ürünler Projesi'nin bir etabı olduğunu belirterek, Türkiye'nin ilk ve tek yöresel ürünler fuarı olduğuna dikkat çekti. Çandır, YÖREX'in kırsal kalkınma ve yerinde istihdama katkı sağlayan, kaybolmaya yüz tutmuş Anadolu'nun 12 bin yıllık birikimi yöresel ürünleri gün yüzüne çıkararak ekonomiye kazandıran bir proje olduğunu belirtti. Çandır, böyle bir çalışmanın ödüllendirilmesinin önemine dikkat çekti. Çandır, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere YÖREX'i ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür etti.