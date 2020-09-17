ATB Başkanı Çandır: "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar olabilir"

Dr. Özlenen Özkan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'yi ağırladı. Çandır, "Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar haline gelebilir. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız."dedi.

ATB Başkanı Çandır, Özkan'a yeni görevinde başarılar dilerken Borsa'nın çalışmalarını paylaştı. Antalya'nın önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu bunun tam kapasite değerlendirilmesi halinde kentin kazanacağını kaydeden Çandır, “Kentimizde tarımı başka bir yere evirelim istiyoruz. Bunun için üniversite ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

Zeytinpark, YÖREX gibi Borsa'nın çalışmalarında birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Çandır, “Zeytinpark Ziraat Fakültesi için tarımsal laboratuvar haline gelebilir. Bu konuda işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

EXPO2016 Sergi alanının atıl vaziyette beklediğini belirten Çandır, kentin dinamiklerinin ortak akılla alanı en iye şekilde kente kazandırabileceğini ifade etti.

Dr. Özlenen Özkan, ziyareti nedeniyle Çandır'a teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi'nin tarımda olması gereken yerde olmadığını kaydeden Özkan, “Her alanda Üniversitemizin birikimini şehre yansıtalım istiyoruz. Halka dokunan projeler yürütmekten yanayız. Bu konuda borsamızla çeşitli konularda işbirliği yapabiliriz” diye konuştu.

Antalya'da tarımın önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Özkan, bu potansiyelin akademinin bilgi birikimiyle daha üst seviyeye çıkarılabileceğini söyledi.

Özkan, EXPO 2016 sergi alanının sağlık sektörü için değerlendirebileceğini bildirdi. Sağlık turizminin kitle turizminden çok daha fazla kazandıran bir alan olduğuna dikkat çeken Özkan, Antalya'nın sağlık alanındaki yüksek potansiyelinin turizm alanında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çandır, Özkan'a Zeytinpark'ın ürünlerinden oluşan hediyeliği takdim etti.