ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti

1928 yılında Antalya'da doğan İlhami Gönen, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya Barosu'na kayıtlı ilk avukatlardan olan Gönen, daha sonra avukatlık mesleğini bırakarak baba mesleği tüccarlığa başladı. İlhami Gönen, Antalya Ticaret Borsası'nda 1965-1966 yılları arasında Meclis Başkanlığı, 1981-1987 ile 1989-1999 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İlhami Gönen'in cenazesi Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çandır'dan başsağlığı mesajı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da pamuk üretimi ve ticaretinin gelişmesine öncülük eden İlhami Gönen'in Borsa'nın bugünlere gelmesinde emeği bulunduğunu kaydetti. Çandır, Gönen'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken, “İlhami Gönen Borsamızın kurumsallaşmasında önemli çalışmalar yapmış bir büyüğümüzdü. Antalya ticaretinde önemli bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.