ATB heyeti Tayland pazarında

Antalya'da üretimin, ticaretin ve ihracatın gelişmesi için projeler yürüten Antalya Ticaret Borsası (ATB), yaş meyve sebzede ihracat potansiyeli bulunan üyelerini uluslararası pazarlara açmak için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesini hayata geçirdi. Borsa, Yaş Meyve Sebze İhracatının Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde üyelerini Tayland'a götürdü

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül ile Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan'ın da bulunduğu ticaret heyeti, ilk olarak Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy ve Ticaret Müşaviri Öykü Ünal'ı ziyaret etti. Türkiye ile Tayland arasındaki ekonomik ilişkiler ve tarım sektörüne ilişkin bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette, karşılıklı ticareti yapılabilecek tarım ürünleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet daha sonra Asya'nın en büyük meyvecilik fuarı olan Asia Fruit Logistica Fuarı'na katıldı. Fuarda ikili temaslarda bulunan üyeler, ticari ilişkileri geliştirmek için görüşmelerde bulundu.

Ticari heyet daha sonra, Bangkok Holiday İnn Schumwit Otel'de düzenlenen yüz yüze görüşmelerde karşılıklı ticari girişimler konuşuldu. Thai – Türk İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Türk heyeti, Tayland ile tarımsal, ticari ilişkiler ve Taylan'da yapılabilecek yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Tayland'ın en büyük yaş meyve sebze hali Talaad Thai Hali'nde incelemelerde bulunan heyet, hal yönetiminden işleyiş ve ürün gamı hakkında bilgi aldı. Heyet, tropikal meyve bahçelerinin yoğun olduğu Rayong'ta bahçe gezileri yaparken, tropikal meyve türlerinin yetiştiriciliği hakkında da bilgi aldı.

Hedef daha çok ihracat

ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, Antalya'nın yaş meyve sebze üretiminde ciddi bir merkez olduğunu belirterek, ihracat pazarı arayışı için Tayland'a gittiklerini söyledi. Önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Bülbül, “Üretimimizi ihracata yönlendirmek için alternatif pazar arayışındayız. Hedefimiz ürettiklerimizi daha fazla ihraç edebilmek” dedi.