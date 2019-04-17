ATB heyetinden başkanlar turu

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül, Hüseyin Simav ve Cüneyt Doğan'la birlikte mahalli idareler seçiminde göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ATB heyeti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i ziyaret etti.

“Tarımda yapacağımız çok iş var”

ATB Başkanı Ali Çandır ziyarette Muhittin Böcek'e hayırlı olsun dileklerini iletti. Antalya'nın tarımda iyi bir model olabileceğini kaydeden Çandır, bunun için yerel yönetimlerin tarım politikalarının önemine işaret etti. Çandır, tarımın ve ekonominin gelişimi için yapılacak tüm çalışmalara destek olacaklarını söylerken, Böcek'e görevinde başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımın önemine dikkat çekerken, bu dönem tarımın gelişimi için birçok projeleri olduğunu, hepsini hayata geçireceklerini söyledi. Yerelden kalkınmanın önemini vurgulayan, tarım kenti Antalya için bunun önemine dikkat çeken Böcek, “Bu dönem Antalya'da tarımda yapacağımız çok iş var. Bunun için tüm paydaşlarla birlikte çalışacağız” dedi. Böcek, ATB Başkanı Çandır'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Belediye başkanlarından teşekkür

ATB Başkanı Çandır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a görevinde başarılar dilerken, kentin gelişimi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Uysal da ATB heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, daha çağdaş, daha yaşanabilir kent için STK'ların görüşlerini dikkate alarak çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çandır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaretinde başarılı bir çalışma dönemi diledi. Tütüncü, ATB yönetimine ziyareti için teşekkür etti. ATB'nin projelerini yakından takip ettiğini söyleyen Tütüncü, Zeytinpark gibi Antalya markası olan bir değerin Kepez sınırları içerisinde yer aldığını belirtti.

ATB Başkanı Ali Çandır, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaretinde başarı dileklerini iletti. Esen ise daha yaşanabilir bir Konyaaltı için kentin dinamikleri ile birlikte çalışacaklarını belirterek, tarım ve ekonomik konularda ATB'nin deneyimlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Çandır, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e başarılar dilerken, tarımla ilgili her türlü konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Turgay Genç, Çandır'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederken, “5 yıldır kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, derneklerimizle, oda ve borsa yönetimlerimizle işbirliği içerisinde çalıştık. Bundan sonra da yine aynı şekilde çalışarak hem ilçemiz, hem şehrimiz hem de ülkemiz için üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu. Ali Çandır, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e de başarılar dilerken, Şahin ATB heyetine ziyareti nedeniyle teşekkür etti.