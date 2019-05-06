ATB Lisesi'ne robotik kodlama sınıfı

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Endüstri 4.0 Robotik Kodlama Laboravutarı kazandırdı.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB'nin Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptırdığı Endüstri 4.0 Robotik Kodlama sınıfının açılışına katıldı. Çandır, sınıfın açılışını Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Meclis eski Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ile birlikte yaptı.

ATB Başkanı Ali Çandır, çocukların bu ülkenin en büyük sermayesi olduğunu belirterek, iyi yetişmiş nesillerin Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağına dikkat çekti. “Ne yapmamız gerekiyorsa akıl gücüyle yapmalıyız” diyen Çandır, kodlama gibi eğitimlerle çocukların hayal gücünün geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Borsa olarak eğitime destek verdiklerini vurgulayan Çandır, bu anlayışla ATB Lisesi'ne teknoloji sınıfı kazandırdıklarını belirtti. Çandır, teknolojinin hayatın her alanında var olduğunu, teknolojik gelişmelere sırtımızı dönemeyeceğimizi söylerken, her alanda olduğu gibi tarımda da teknolojinin çok etkin kullanıldığına dikkat çekti. “Bu treni kaçırmayalım” diyen Çandır, öğrencilerden kendilerini donanımlı bir şekilde yetiştirmesini istedi.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okullara teknoloji sınıfı kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetimine okula Endüstri 4.0 Robotik Kodlama sınıfını kazandırdıkları için teşekkür etti. Okul Müdürü Kuntay Yetkin, açılışta Endüstri 4.0 ile ilgili bir sunum yaptı.

Açılışta, 3D yazıcılar, sanal teknolojiler, artırılmış gerçeklik ve programlanabilir robot sistemleri kullanıldı. Açılışta, 12. sınıf öğrencisi Abdülkadir Kahraman'ın Muratpaşa Belediyesi'nin verdiği atıklardan BİLSEM işbirliğiyle ürettiği ve TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen tohum ekme robotu da tanıtıldı. Protokol üyeleri daha sonra müzik dinletisi eşliğinde öğrencilerin resimlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.