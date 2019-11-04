ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır: "Merkez Bankasının yıl sonu hedefi tutar"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılın bitimine iki ay kala açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinin tutturulacağını gösterdiğini kaydetti.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK'in tüketici enflasyonu TÜFE'yi aylık yüzde 2.00, yıllık yüzde 8.55 olarak açıkladığını belirten Çandır, yılın bitimine iki ay kala açıklanan enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinin tutturulacağını gösterdiğini kaydetti. Çandır, “Tüketici enflasyonunda açıklanan aylık yüzde 2.00 ve yıllık yüzde 8.55 rakamları, geçen yılın yüksek enflasyon etkisini sona erdiren rakamlar olmuştur. TÜFE'de önümüzdeki iki ayın beklentisi olan 3.5 puanlık artış dikkate alındığında yılı yüzde 12 civarında bitireceğimiz beklenmektedir” dedi.

Çandır, ekim ayında enflasyonu, yüzde 11.70 ile giyim/ayakkabı, yüzde 3.55 ile konut, yüzde 1.65 ile gıda harcamalarının artırdığına dikkat çekerken, eğlence ve kültür grubunun yüzde -0,59 ile Ekim ayı enflasyonunu düşürdüğünü bildirdi.

"Çekirdek enflasyon sıkıntısı"

Enflasyonun kamu ve mevsim etkileri dışındaki bölümünü oluşturan çekirdek enflasyonun Ekim'de aylık yüzde 1.58 ve yıllık yüzde 7.64 olarak ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, “Bu rakamlar, yıl sonu itibariyle yüzde 9.00 civarında bir çekirdek enflasyona sahip olacağımızı göstermektedir” dedi. Bu beklentinin 2019 yılını 15 yıllık ortalama çekirdek enflasyonun üzerinde bir rakamla tamamlayacağımızı gösterdiğini kaydeden Çandır, “Bu durum, 2020 yılı çekirdek enflasyon beklentimizi olumsuz etkilemektedir. Çünkü bir taraftan uzun yıl ortalamasının üzerinde kalmak diğer taraftan da kamu ve mevsim etkilerinden ari olmak, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

"Üretici maliyet artışını yansıtamadı"

Çandır, TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı üretici enflasyon (Yİ_ÜFE) rakamlarını da değerlendirdi. Üretici enflasyonunun aylık yüzde 0.17 ve yıllık yüzde 1.70 olarak ilan edildiğini belirten Ali Çandır, Yİ_FE'nin son bir yılda ilan edilen enflasyonlar içerisinde en yüksek dalgalanmayı gösterdiğine işaret etti. Çandır, üretici enflasyonundaki düşüşün maliyetlerin düştüğü anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Yİ_ÜFE, 12 aylık sürede yüzde 46.15'den yüzde 1.70'e dalgalanmış durumdadır. Üretici kesim açısından ciddi maliyet yükü oluşturan bu dalgalanma, yıl içerisindeki TÜFE eğilimine baktığımızda hiçbir şekilde mal ve hizmet fiyatlarına yansıtılamamıştır. Yani üretici kesim yıl içerisinde yaşadığı maliyet artışını hala bünyesinde tutmaktadır. Görülmemiş hızda Yİ_ÜFE düşüşünün olması, üretici kesimin enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları yükünden kurtulduğu anlamına gelmez. Bu yük eninde sonunda ya faaliyet sonlandırmayla ya da fiyatlara yansıtmayla paylaşılacaktır" dedi.

"Batı Akdeniz aylıkta düşük yıllıkta yüksek"

BAGEV Başkanı Çandır, Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonunu değerlendirdi. Batı Akdeniz'in Ekim ayında yüzde 1.93 ile Türkiye ortalamasına yakın bir tüketici enflasyonu yaşadığını bildiren Çandır, “Her ne kadar aylık enflasyonda ortalamanın bir miktar altında ve 18. sırada gözüksek de yıllık enflasyonda yüzde 9.21 ile ortalamanın üzerinde 10'uncu sırada olan seyrimiz devam etmiştir” dedi.

Çandır, bölge enflasyonunu da yüzde 8.47 ile giyim/ayakkabı, yüzde 5.67 ile konut ve yüzde 1.64 ile gıda harcamalarının artırdığını belirtirken, eğlence ve kültür grubunun yüzde -0,52 ile eğitim gurubunun yüzde -0,33 ile Ekim'de bölge enflasyonunu düşürücü etkide bulunduğunu kaydetti.