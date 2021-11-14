ATB'den Hollandalı yatırımcıya Antalya çağrısı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB, Hollanda Büyükelçiliği Tarım Bölümü, Hollanda Baş Konsolosluğu İnovasyon Bölümü, Hollanda Dış Yatırım Ajansı, Growtech Fuarı Organizasyon firması işbirliğinde düzenlenen Bahçecilik Sektöründe Hollanda İnovasyon Çözümleri ve ve Hollanda'da Yatırım Fırsatları Semineri'nin açılışında konuştu. Yatırımcıları bölgeye davet eden Çandır, “Hollandalı arkadaşlarımız için ciddi fırsat alanı olarak Antalya'mızı ve bölgemizi öneriyoruz” dedi.

Tarım sektöründe blok zincir çözümlerinin tanıtımı, bitki ıslahında uygulanan yeni teknolojiler gibi pek çok konunun konuşulduğu seminere Hollanda Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Maarten Wegen, Fuar Direktörü Engin Er'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ile Hollanda arasında kültürel, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin tarihi derinliğine işaret eden Başkan Ali Çandır, son yıllarda farklı girişimcilik deneyimleri yaşayan iki ülkenin bahçecilik sektöründe de işbirliği içerisinde olduğunu belirtti. Çandır, düzenlenen seminerin hem teknolojik hem de ürün gamı kapsamında yoğunlaşan işbirliğine olumlu yansıyacağına inandığını kaydetti.

Ali Çandır, geniş tarım toprakları, uygun iklimi, yetişmiş insan kaynağı, Avrupa-Asya-Afrika kıtalarının merkezinde olma konumuna sahip Türkiye ile ABD'den sonra en büyük tarımsal ürün ihracatçısı, güçlü teknolojik ve inovativ altyapıya sahip Hollanda'nın bahçecilik inovasyon çözümleri konusunda sürdürülebilir işbirliği gerçekleştirebileceğini söyledi.

“Rekabet için Antalya'yı seçin”

Türkiye-Hollanda arasındaki süs bitkileri dış ticaretinin düşük olduğunu ancak 10 milyar Avro'ya yaklaşan Hollanda süs bitkileri ihracatı içindeki Türk ürünleri payını artırmak istediklerini kaydeden Çandır, bu yöndeki ilk adımın Hollanda'dan Antalya'ya bir eğitim ve teknoloji yatırımı ile atılabileceğini söyledi. Çandır, “Antalya'da Hollanda ile birlikte bir bahçecilik kümesi oluşturmanın potansiyelini, teknolojik girişimlerle hayata geçirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle son dönemde ciddi boyutlarda artan enerji fiyatları ve diğer girdi maliyetleri, Hollandalı üretici dostlarımızı her geçen gün rekabetçi olmaktan uzaklaştırmaktadır. Üretim faaliyetlerini etkili ve rekabetçi şekilde artırmak isteyen Hollandalı arkadaşlarımız için ciddi fırsat alanı olarak Antalya'mızı ve bölgemizi öneriyoruz. Burada birlikte hareket ederek konum ve maliyet avantajlarını üretime dönüştürmeyi teklif ediyoruz. Çünkü kentimiz ve bölgemiz, son derece uygun iklim, toprak ve insan kaynaklarıyla rekabetçi üretim olanakları sunmaktadır” diye konuştu.

“Kesme çiçekte yeşil mutabakata hazırlıklıyız”

Antalya'nın kesme çiçek sektörü ve örtü altında ülkelerin taleplerine yanıt verebildiğini, üretimin her aşamasında standartlara uyulduğu ve uzun vadeli fiyatların sunulabildiğini belirten Çandır, “İhraç ettiğimiz ürünlerin lojistiğinde az sayıda fakat hacim bakımından ortanın üzerinde olan firmalar ile bir küme oluşturduk, lojistikte birlikte hareket ediyoruz uygun iklim koşulları dolayısıyla ağır sabit maliyet yükünü hafifletiyoruz, çevre illerimizdeki uygun iklim koşullarını kullanarak üretim süresini 12 aya yayıyoruz, uzun bir süredir özellikle AB ihracatı deneyimlerimizle hem üretim metotlarında hem de yetişmiş insan kaynaklarında ciddi avantajlara sahip bulunmaktayız, Yani yeşil mutabakat koşullarına hazırlıklıyız, Tarihsel ve coğrafi avantajlarımızla Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgelerine merkezi konumdayız” şeklinde konuştu. Çandır, inovasyon alanında da Hollanda ile iş yapabilme istediğini dile getirdi.