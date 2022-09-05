ATB'den ihracatı geliştirecek çalışma

“Antalya İli Yaş Sebze Meyve İhracatının Geliştirilmesi” URGE projesi çerçevesinde, yaş meyve sebze sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine dış ticaret eğitimi verildi. Antalyalı yaş sebze meyve ihracatçıları, proje bünyesinde belirlenen ülkelerde potansiyel ürünler ve potansiyel ithalatçı firmalara erişim yolları hakkında uygulamalı eğitim aldı. Çevrimiçi verilen eğitimde, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

İhracatı ve üretimi artıracak proje

ATB Başkanı Ali Çandır, “Antalya İli Yaş Sebze Meyve İhracatının Geliştirilmesi” URGE projesinin 3. Meslek Komitesinin talebi üzerine başlatıldığını kaydetti. Antalya'nın yaş meyve sebze üretiminde çok ciddi bir merkez olduğunu vurgulayan Çandır, proje ile ATB üyelerinin yurtdışı bağlantılarının sağlanarak ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Çandır, “Artan üretimi ihracata yönlendirerek üreticimiz daha fazla para kazanabilir. Hedefimiz daha çok üretim, daha çok ihracat” dedi. Çandır, proje bünyesinde verilen eğitimlerle firmaların altyapılarının da güçlendirildiğini belirtti.