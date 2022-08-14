ATB'DEN tarımda yeşil dönüşüm atağı

Borsanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen yazılım, Türkiye'de tarım sektörü için ilk olma özelliğini gösteriyor. Tarımla uğraşanlar emisyon durumunu uygulama üzerinden ölçebilecek, üretim ve ticaretine buna göre yön verebilecek.

2021 ve 2022 yılını “sürdürülebilirlik yılı” ilan eden ve konuyla ilgili birçok etkinlik düzenleyen Antalya Ticaret Borsası (ATB), “Tarımsal Karbon Ayak İzini Hesaplama” yazılımı geliştirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Tarım sektöründe faaliyet gösterenlere farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan yazılımla, istenilen bilgiler girilerek, üretime yönelik karbon salımı ve azaltma potansiyeli değerlendirilebiliyor.

Sera gazı tehlikesi

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin tüm dünyayı etkilediğine dikkat çekerken, artan sıcaklık nedeniyle kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin arttığını, sıcaklık artışının nedeninin ise atmosfere salınan sera gazları olduğunu vurguladı. Çandır, sera gazı salımları içerisindeki en yüksek payın karbondioksit gazına ait olduğunu kaydetti.

AB'ye ticareti engelleyebilir

Ülke olarak Paris İklim Anlaşması‘na taraf olduğumuzu belirten Başkan Çandır, “Sözleşme gereği ülkemiz sınırlarında oluşan sera gazlarının 2030 yılına kadar büyük oranda azaltılması, 2050 yılında ise sıfırlanması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda gerek ülkemizde gerekse Antalya'da tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. AB Yeşil Mutabakatı bünyesinde Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması devreye girdiğinde tarımsal ihracatımızın uğrayacağı karbon vergisi maliyeti 150 milyon Avro'yu bulabilir” diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatında AB ülkelerinin yüzde 42 ile birinci sırada yer aldığını, Antalya'nın ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 60'ını tarımsal üretimin oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Çandır, sıfır karbon hedefini koyan AB ülkelerinin bu hedefe ulaşması için alacagˆı o¨nlemler ve ilave vergiler, Antalya'nın AB ile olan tarım ticaretini sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle üreticilerin karbon ayak izi raporlarını hazırlatması gerektiğini vurgulayan Çandır, “İşletmeler, 2050 yılı sıfır karbon hedefi için gerekli planlamaları yaparak hayata geçirmelidir” dedi. Borsa olarak 2021-2022 yılını sürdürülebilirlik yılı ilan ettiklerini anımsatan Başkan Çandır, “Borsamız, internet sitesi üzerinden ulaşabileceğiniz ‘Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama' yazılımı ile işletmenizin emisyon durumunu ölçebilir, bilgi, eğitim ve detaylı sera gazı envanter raporunun hazırlanması için talepte bulunabilirsiniz” dedi.