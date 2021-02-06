Atık ampul ve floresan toplama şampiyonu Yeşilbahçe

Antalya'nın ilk ‘Sıfır' atık ilçesi Muratpaşa'da, belediyenin Aydınlatma Gerekçeleri İmalatçıları Derneği'yle (AGİD) muhtarlıklar arasında düzenlendiği atık ampul ve floresan toplama yarışmasında Yeşilbahçe Mahallesi birinci oldu.

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) her yıl açıkladığı İnsani Gelişme Endeksi'nde nüfusu 150 binin üzerindeki 138 büyükşehir ilçe belediyesi arasından sıyrılarak ‘çok yüksek insani gelişme' düzeyini yakalayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen program kapsamında Antalya'nın ilk ‘Sıfır Atık' ilçesi olan Muratpaşa'da, muhtarlar da bu büyük dönüşümün parçası oldu.

Belediyenin AGİD'le gerçekleştirdiği muhtarlıklar arası atık ampul ve floresan toplama yarışmasında sonuçlar belli oldu. 20 bine yaklaşan nüfusuyla Yeşilbahçe Mahallesi, Muratpaşa'da en çok atık ampul ve floresan toplayan mahalle oldu. 15 Haziran ve 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen yarışmada mahalle sakinleri, 50 kilogram atık biriktirdi. Atık ampul ve floresanlar muhtarlıkta bulunan atık noktasında toplandı.

Mahalle sakinleri adına yarışmanın ödülü, muhtar Nurettin Eyiler'e takdim edildi. Eyiler'e, aynı zamanda muhtarlık binasında da kullanabileceği elektrikli çaydanlık hediye edildi. 37 yıl önce kurulan Yeşilbahçe Mahallesi'nin bugüne kadar tek muhtarı olan Eyiler, destekleri dolayısıyla mahalle sakinlerine teşekkür etti. Yarışmanın amacının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Eyiler, “Mahallemizin bu konuda duyarlılığının en üst düzeyde olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindirdi” dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal da hem mahallelileri hem de muhtar Eyiler'i kutladı. Yeşilbahçe Mahallesi'nin, nisan ayında 5'inci yılını geride bırakacak Çevreci Komşu Kart projesine de aynı duyarlılıkla yaklaştığını belirten Başkan Uysal, “Nisan 2016'den Aralık 2020 sonuna kadar geçen dönemde mahalle sakinleri, 606 bin 862 kilogram cam, plastik, kağıt gibi nitelikli evsel atığı evlerinde ayrıştırdı. Bunun karşılığında komşularımızın kartlarına 184 bin 727 lira yüklendi” diye konuştu. Başkan Uysal, bu rakamlarla Yeşilbahçe'nin Çevreci Komşu Kart projesine en çok destek veren mahallerin başında geldiğini belirtti.