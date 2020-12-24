Atık ilaçlar belediye tarafından imha dilecek

Alanya Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde atık ilaçların doğaya veya insana zarar vermeden imhası için 30 Aile Sağlığı Merkezi'nde Atık İlaç Toplama Noktası oluşturuldu.

Alanya Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği doğrultusunda atık ilaçların güvenle toplanması ve imha edilmesi amacıyla 30 Aile Sağlığı Merkezi'nde “Atık İlaç Noktası” oluşturdu. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün himayesinde atık ilaçların bilinçsizce atılmasını önlemek, çevre ve insan sağlığına etkilerini ortadan kaldırmak adına hazırlanan proje ile evlerde tarihi geçmiş, kullanılmayan atık ilaçlar tek bir noktada toplanacak.

Başkan yücel: " Vatandaşlarımız hassasiyet göstermeli"

Alanya 3 Nolu Türkan-Şevki Gücüoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden ve vatandaşlara atık ilaçların dikkatli ve güvenli bir şekilde imha edilebilmesi için hazırlanan atık kutularına atmaları çağrısında bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerinde artık kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçları aile sağlığı merkezine getirerek atık ilaç kutularına atmaları. Atık ilaçların gündelik çöpe atılması havaya, suya, toprağa karışması ve yetiştirilen besinler, içilen sularla kişilerde bağışıklık ve hormonal sistemlerde ciddi zarar görmesine neden olabiliyor. Bu uygulamaya sahip çıkalım, ilaçlarımızı atık ilaç toplama noktalarına atalım” dedi.