ATİK , Kemer Belediyesi ile de ortak çalışmalara imza atacak

ATİK Başkanı Şahin'e görüşmesinde, ATİK Genel Başkan Yardımcısı Mete Kaçar, ATİK Antalya Başkanı Sevinç Enginöz Eyilik, ATİK Almanya Hessen Eyalet Başkanı Ali Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Turizm, sanayi, tarım, gıda gibi alanlardaki iş adamları ile ülkeler arası ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan ATİK'in, Kemer Belediyesi ile de ortak çalışmalara imza atması için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

“Güzel projelerimiz var”

Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin'in ziyaretinden memnun olduk. Yaptıkları çalışmaları takdir ediyoruz. Gıda, sanayi, turizm, kültür alanlarında çok güzel projeleri var. Kemer'de de ortak bir çalışma yapmak için fikir alışverişinde bulunduk. Ortak proje için ilerleyen günlerde Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) gibi kurumlarında katılımı ile bir toplantı yapacağız. İnşallah Kemer için hayırlı işlere imza atacağız” diye konuştu.

“Kemer'i başka bir ülke belediyesi ile buluşturmak istiyoruz”

Yapılacak olan projelerle ilgili Başkan Topaloğlu ile fikir alışverişinde bulunan ATİK Başkanı Şahin de 61 ülkede ve ülkelerin şehirlerindeki 178 ATİK başkanlıklarıyla girişimcilere destek sağladıklarını belirterek, "Kemer Belediyesi ile başka bir ülke belediyesini kültür, turizm, kardeşlik işbirliği çerçevesinde buluşturmak istiyoruz. Ayrıca Ekim ayında Kemer'de planlayacağımız İran - Türkiye Turizm İşbirliği Forumu çalışmalarını da istişare ettik" şeklinde konuştu.