Atık Tutucu Sistemi, atıkların denize gitmesini engelliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında ‘Atık Tutucu Sistemi' denizlerin kirlenmesini önlüyor.

Kemer'den geçerek Akdeniz'e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sisteminin, denize giden atıkların önüne geçilmesi açısından son derece önemli olan sistem, geçen haftaki şiddetli yağış sonrası biriken çöpleri tuttu. Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, söz konusu sistemi yerinde inceleyerek, yağış sonrası sistemin tuttuğu çöpleri ve atıkları yerinde inceledi. Canlı, yaptığı açıklamada, geçen hafta meteoroloji tarafından Kemer için verilen kırmızı kod uyarısı sonrası atık tutucu sisteminde incelemelerde bulunduklarını söyledi. Atık tutucu sisteminde insanların bilinçsizce çevreye attığı çöpleri denize ulaşmasını engellediğini ifade eden Canlı, kış döneminde atık ve çöplerin denize ulaşmasını engellemek için insanların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Atık tutucu sisteminin daha çok bilinçsiz insanların çevreye gelişi güzel attığı pet şişe, çam şişe, naylon, plastik gibi atıkları denize ulaşmasını engellediği görüldü. Belediye ekipleri de sistemin denize ulaşmasını engellediği alandaki çöpleri ve atıkları temizledi.